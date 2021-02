Sau lễ tình yêu, đến phòng vợ đâm kẻ nghi tình địch

Vào hồi 15h chiều 15/2, công an huyện Việt Yên, Bắc Giang nhận được tin báo tại phòng trọ số 403, khu nhà trọ của anh N.V.C (35 tuổi, trú tại thôn Tam Tầng, xã Quang Châu), đối tượng B.V.C (28 tuổi) đã dùng dao tấn công, hành hung anh B.V.D (30 tuổi).

Hậu quả đã khiến anh D bị thương nặng ở vùng ngực phải và má trái, được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 110, tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nhận thông tin, công an huyện Việt Yên đã khẩn trương điều tra, làm rõ và vận động B.V.C đến công an huyện đầu thú. Chiều cùng ngày, C. tới cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc là do nghi ngờ anh B.V.D có quan hệ tình ái với vợ của mình là chị T.T.L (25 tuổi, hiện đang ở trọ tại thôn Tam Tầng, xã Quang Châu).

...

Do vậy, ngay sau ngày lễ tình yêu (14/2), D. đã bất ngờ tìm đến nhà trọ của vợ và dùng dao đâm tình địch gây thương tích.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Việt Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp ghen tuông rồi dẫn đến án mạng. Còn nhớ vào khoảng 17h50 ngày 1/9/2020, tại nhà nghỉ D.A. ở tổ 38, khu 6, phường Trưng Vương, xảy ra vụ án mạng khi Nguyễn Hữu Tân (38 tuổi, trú tại tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) theo dõi phát hiện vợ mình là Nguyễn Thị S. (35 tuổi) đi cùng Nguyễn Thành C. (35 tuổi) vào trong nhà nghỉ nói trên.

Trong lúc ghen tuông, Tân đã dùng dao đâm C. và S. khiến cả hai trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên C. đã tử vong.

Tác giả: Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn