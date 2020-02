Sau khởi tố hơn 1 năm, bị can Lê Huy Toàn vẫn là phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, vì sao?

Hình ảnh, chức vụ của bị can Lê Huy Toàn vẫn đang được giới thiệu trên trang thông tin điện tử TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ông Toàn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", và Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vào tháng 11-2018.

Như vậy, trong suốt hơn một năm qua, sau khi bị khởi tố cho đến nay bị can Lê Huy Toàn vẫn được "bảo toàn" các chức vụ thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, gây thắc mắc trong dư luận.

Theo lãnh đạo TP Nha Trang, với các chức vụ kể trên ông Toàn là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy Khánh Hòa quản lý. Vì vậy, việc xử lý về các chức vụ đó đối với ông Toàn là thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Còn theo thẩm quyền quản lý đảng viên của Thành ủy Nha Trang, ông Toàn đã bị xử lý tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và từ ngày 3-12-2018. Thường trực HĐND TP Nha Trang đã ban hành nghị quyết "tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Nha Trang đối với ông Lê Huy Toàn".

Dự án khu đô thị Hoàng Long, TP Nha Trang xảy ra vụ án khiến phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn cùng bốn cán bộ, nguyên cán bộ bị khởi tố - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Hiện tại, trên trang thông tin điện tử thành phố Nha Trang, ông Lê Huy Toàn vẫn còn được giữ hình ảnh, chức vụ phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, cùng số điện thoại cơ quan, email công vụ.

Chiều 19-2, một lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giải thích với phóng viên Tuổi Trẻ Online "việc không xem xét về kỷ luật Đảng và xử lý đối với các chức vụ đã nêu của ông Lê Huy Toàn là bởi trước khi bị khởi tố, ông Toàn không bị xem xét, kiểm tra, thanh tra về các dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng đối đảng viên, theo các quy định xử lý kỷ luật của Đảng".

Cũng theo vị lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, "ông Toàn đã bị cơ quan điều tra trực tiếp tiến hành điều tra, khởi tố luôn và đã bị truy tố. Hiện tại ông Toàn đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Nha Trang nên khi tòa án xét xử, nếu tuyên án ông Toàn có tội và bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ bị xem xét xử lý cách chức, khai trừ Đảng luôn, theo quy định của Đảng".

Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng giải thích lý do không xem xét về kỷ luật Đảng và xử lý chức vụ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đối với ông Lê Huy Toàn: "Đó là vì ông Toàn đã bị điều tra để xử lý theo quy định pháp luật về hình sự và hành chính, chứ chưa bị kiểm tra, thanh tra để xử lý theo quy trình kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, trong quy định về kỷ luật của Đảng cũng đã có quy định để xử lý đối với trường hợp khi đã bị xử lý hình sự hay có kết quả xét xử của tòa án. Trường hợp ông Toàn cũng sẽ xem xét, xử lý theo quy định đó".

Cảnh "sống treo" của một gia đình trong số rất nhiều hộ dân bị thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh doanh khu đô thị du lịch Hoàng Long, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

