Sau cuộc "mây mưa", nam thanh niên siết cổ và trói tay gái bán dâm rồi cướp tài sản

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thái Phương (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Phương từ TP HCM đến TP Nha Trang để du lịch dịp Tết Nguyên đán. Trưa 6/2 (mùng 6 Tết), Phương nảy sinh ý định cướp tài sản nên lên mạng xã hội tìm số điện thoại của gái bán dâm.

Sau khi thỏa thuận giá bán mua dâm, Phương hẹn gặp T (24 tuổi, ngụ TP.Nha Trang) tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải.

Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.



Tại cơ quan Công an đối tượng Phương khai nhận do mưu tính cướp tài sản nên trước đó Phương chạy xe máy đến một nhà sách ở đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, mua một chiếc kéo, cuộn băng keo và đoạn dây thừng cất giấu trong ba lô.

Trước khi đến điểm hẹn khoảng 16h50’chiều cùng ngày, Phương gửi xe máy tại một cửa hàng gần đó rồi đi bộ vào khách sạn để tránh phát hiện từ BKS xe máy.

Sau cuộc “mây mưa” tại phòng lưu trú, cô T đi tắm thì bị Phương đưa tay phải kẹp cổ, đè xuống giường trong tư thế nằm úp rồi tiếp tục siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Phương lấy cuộn băng keo dán mắt, miệng rồi dùng dây thừng trói tay, chân cô T để cướp đoạt điện thoại iPhone 12 và chiếc lắc vàng rồi tẩu thoát.

... Tang vật của vụ án. Ảnh CAND



Một lát sau, cô T giãy giụa bung sợi dây trói ở chân rồi lần dò đạp cửa phòng lưu trú, kêu la cho nhân viên khách sạn mở cửa, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe.

Nhận được tin báo của cô T, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh tại khách sạn và truy vết nghi can qua nhiều tuyến phố.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12/2, các trinh sát đã xác định được hành tung kẻ cướp nên khẩn trương vào TP HCM truy bắt Hoàng Thái Phương, thu giữ tang vật vụ cướp.

Sau khi gây ra vụ cướp, đối tượng tẩu thoát về nơi đang lưu trú tại một khách sạn ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, đến tối hôm sau (7/2) mới lên xe khách về lại TP HCM.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus