Sắp xét xử cựu Thượng úy công an và đồng phạm ném ma túy vào ô tô, đẩy người lương thiện vào tù

Cụ thể, bị truy tố ra trước TAND thành phố Hà Nội về 2 tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (điểm n, o khoản 2, Điều 249 BLHS 2015) và tội Vu khống (điểm h, khoản 2, Điều 156 BLHS 2015) là bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982, Chỗ ở: Khu Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Cùng chung số phận, bị can Nguyễn Thị Vững (SN 1978, nguyên là Thượng úy, công tác tại Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ công an) cũng bị truy tố về 2 tội danh trên. Các bị can có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng.

Quá trình chung sống, do ghen tuông và tranh chấp về tài sản nên Vân đã tâm sự với Vững (quen biết qua mối quan hệ xã hội) và nói ý định muốn cho anh Thiện đi tù.

Vân hỏi Vững: “Em mua ma túy bỏ vào xe có được không?”. Vững bảo OK (nghĩa là được).

Vân và Vững thỏa thuận, sau khi Vân để ma túy vào xe của anh Thiện, Vững sẽ báo cho lực lượng công an để kiểm tra xe ô tô và bắt giữ Thiện.

Để trả công cho Vững đã giúp sức trong kế hoạch này, Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng (thực tế, Vân đã chuyển cho Vững 200 triệu đồng).

Việc thỏa thuận này được Vân và Vững hợp thức bằng giấy thỏa thuận vay tiền. Cụ thể là Vân vay Vững 1 tỷ đồng và Vân thế chấp sổ đỏ căn hộ ở khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Thực hiện thỏa thuận, ngày 21/10/2016, Vân viết thông tin, đặc điểm xe ô tô của anh Thiện vào một mảnh phong bì và đưa cho Vững.

Khoảng 8h30 sáng ngày 28/10/2016, Vững gọi điện cho Vân bảo Vân gọi điện cho một số máy thì sẽ có một người đưa cho một thứ (Vân hiểu ngay là ma túy).

Đến 12h cùng ngày, Vân đang ở nhà thì có người đàn ông gọi lại cho Vân bảo: “Em để đồ dưới gốc cây gần xe ô tô của chị có hòn đá đè lên”.

Vân đi ra vị trí người đàn ông trên nói thì thấy một gói giấy, Vân bỏ gói này vào xe ô tô của anh Thiện.

Trước đó, Vững cũng nói với Vân rằng sẽ cho một người điện thoại cho Thiện để dụ anh này ra khỏi nhà, mục đích để lực lượng công an bắt giữ Thiện.

Theo đúng kế hoạch, nhận được điện thoại hẹn gặp của “đối tác”, khoảng 19h ngày 28/10/2016, anh Thiện điều khiển xe ô tô chở Vân đến quán café gần siêu thị Fivimart trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Tất nhiên, mọi thông tin về hướng di chuyển đều được Vân báo cho Vững.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, trên đoạn đường Lê Đức Thọ, anh Thiện đang điều khiển xe ô tô thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội dừng xe kiểm tra.

Sau khi công an phát hiện có ma túy trên xe, anh Thiện rất kinh ngạc và nói "sao các anh bỏ ma túy vào xe tôi" mà không hề mảy may nghi ngờ Vân và Vững.

Ngày 4/11/2016, do không chứng minh được hành vi phạm tội của anh Thiện nên cơ quan điều tra thả anh ra về.

Sau khi tự mình thu thập chứng cứ, anh Thiện đã cung cấp cho cơ quan điều tra các fie ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vân với Thiện, ghi âm nói chuyện Vân với Vững, các tin nhắn Zalo giữa Vân và Vững bàn bạc về việc đẩy anh Thiện vào tù bằng cách bỏ ma túy vào xe ô tô của mình.

Ngày 26/01/2018, cơ quan CSĐT VKSND Tối cao ra Quyết định số 01 khởi tố vụ án hình sự Vu khống.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã giám định nhiều cuộc điện thoại dài hàng trăm phút giữa Vân và Vững. Các file ghi âm này không bị cắt ghép, xác định được đúng là giọng nói của Vân và Vững.

