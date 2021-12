Sập bẫy hot girl giả, bị lừa nửa tỷ đồng trong 2 tháng

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) trưa 18/12 xác nhận vừa có quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Cao Thị Thu Hiền (SN 1984, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục điều tra tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chuyên án thắng lợi sau sự phối hợp giữa Công an TX.Hoàng Mai và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An. Nhà chức trách làm rõ thủ đoạn lừa đảo hết sức lắt léo của "nữ quái" này khi sử dụng mạng xã hội giả mạo "gái đẹp" tiếp cận rồi "vờ yêu" để lừa thanh niên trẻ số tiền gần nửa tỷ đồng.

Tài liệu từ CQĐT cho thấy, bí tiền tiêu xài, đối tượng này lên phương án lừa đảo từ giữa tháng 6/2021. "Nữ quái" dùng hình ảnh một cô gái trẻ đẹp lập tài khoản Facebook ảo có tên “Út Nhỏ”, Zalo tên "Lặng" rồi chủ động kết bạn với anh B.K.K. (26 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình), người sở hữu Facebook mang tên “Kien Bui”.

Để tạo niềm tin, Hiền "nổ" với nạn nhân mình có nhà mặt phố tại con đường Lê Duẩn sầm uất bậc nhất TP.Vinh (Nghệ An), hiện bản thân đang công tác tại Bộ Công an. Để chắc ăn, "nữ quái" không quên "bồi" thêm mình là giám đốc Công ty TNHH Việt Nhật.

Ba tháng kể từ thời điểm "may mắn" được quen với "hot girl" xinh đẹp, giàu có (tháng 6 - tháng 9/2021) Cao thị Thu Hiền, nạn nhân K. bị đánh gục hoàn toàn bởi vẻ hào nhoáng cùng vô số những lời đường mật "nữ quái" giăng ra qua mạng xã hội. Thanh niên dần yêu, lóa mắt si mê cô gái trẻ thành đạt.

Tin vào lời yêu của "nữ quái" Cao Thị Thu Hiền, thanh niên trẻ sập bẫy mất gần nửa tỷ



Khi thấy nạn nhân đã "cắn câu", Hiền nhanh chóng tung đòn quyết định. Thời điểm từ 12/9 - cuối tháng 11/2021, "nữ quái" liên tiếp hỏi mượn tiền K. với lý do cần vốn đầu tư bất động sản, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu… Tin tưởng "người yêu", thanh niên K. thực hiện tới 14 lần chuyển khoản tổng số tiền 470.200.000 đồng vào tài khoản của đối tượng lừa đảo tại Ngân hàng Liên Việt Postbank.

Khi cảm giác đã "no nê", "nữ quái" tắt hẳn liên lạc, lặn mất không dấu vết. Phần muốn lấy lại tiền, phần... nhớ người yêu, K. lặn lội vào Nghệ An tìm "người trong mộng" thì giật mình ngã ngửa phát hiện ra mình bị lừa "vố lớn".

Lực lượng công an xác định ảnh đại diện của "hot girl" mà Hiền mạo danh để lừa đảo là của một cô gái trú tại TP.Vinh.

Nhà chức trách đang điều tra mở rộng vụ án.

