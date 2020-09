Sáng nay, hơn 26.000 thí sinh bắt đầu thi Tốt nghiệp THPT đợt hai

Thí sinh Lạng Sơn dự thi tại điểm thi Trung học phổ thông Tân Lập. (Ảnh: PV)

Sáng 3/9, hơn 26.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt hai năm 2020. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.

Thí sinh “nín thở” chờ thi

Ở khu vực phía Bắc, Lạng Sơn là tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đợt hai đông nhất với 280 em. Tất cả các thí sinh được bố trí dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đình Lập.

Có mặt tại điểm thi từ khá sớm, thí sinh Ninh Thị Ly cho biết em rất hồi hộp, chờ từng phút qua để vào phòng thi. “Em mong đề thi sẽ không quá khó để chúng em có thể làm được bài, lấy tinh thần cho những ngày thi sau,” Ly chia sẻ.

Bị lùi lịch thi đến hai lần và phải thi sau gần một tháng so với các thí sinh khác trên cả nước, Ly cho hay áp lực với các thí sinh dự thi đợt hai như em là rất lớn. Cùng tâm trạng này, thí sinh Nông Thị Mừng, học sinh Trường Trung học phổ thông Đình Lập cho hay: “Giờ em mới bắt đầu dự thi môn đầu tiên trong khi các bạn đợt một đã biết điểm và điểm rất cao. Vì thế, em càng áp lực hơn hơn. Nếu em làm bài không tốt thì cơ hội vào đại học sẽ rất khó khăn,” Mừng lo lắng.

Đây cũng nỗi niềm chung của các thí sinh thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt hai, những em đã không thể dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt một (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/8) vì dịch COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt hai là 26.485 em. Hôm qua, 2/9, các thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Số thí sinh đến làm thủ tục là 26.075 em, đạt tỷ lệ 98,45% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 410 em, chiếm tỷ lệ 1,55%. Sáng nay, thí sinh có thể đến sớm để làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Các tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đợt hai nhiều nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi. (Ảnh: PV)

...



Đảm bảo mục tiêu kép

Giống như đợt một của kỳ thi, ở đợt hai, công tác tổ chức thi vẫn được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo mục tiêu kép: vừa an toàn, nghiêm túc trong thi cử, vừa an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Ở tất cả các điểm thi, lực lượng cán bộ làm công tác thi như thanh tra, giám thị, an ninh... đều được bố trí đầy đủ, kể cả các điểm thi có ít thí sinh. Công tác phòng chống dịch được triển quán triệt triển khai, với đầy đủ trang thiết bị như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang...

Theo bà Vy Thị Kim Thu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lộc Bình, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Đình Lập (Lạng Sơn), để đảm bảo an ninh thi cử và phòng chống dịch COVID-19, tất cả các thí sinh sẽ được cấp khẩu trang mới trước khi vào phòng thi ở tất cả các buổi thi. Đội ngũ giám thị là những người có kinh nghiệm trong công tác coi thi.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, Lạng Sơn đã bố trí 16 nhà trọ cho các em, thực hiện phun khử khuẩn và yêu cầu chủ trọ không cho người lạ thuê nhà trong quá trình các thí sinh ở tham gia kỳ thi. Điểm thi cũng có cơm hỗ trợ cho thí sinh, kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các suất cơm ngon sẵn sàng chờ thí sinh khi về các điểm trọ. (Ảnh: PV)

Về vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là đề thi, phó giáo sư Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đề sẽ có độ khó tương đương với đề thi của đợt một để đảm bảo công bằng cho các thí sinh giữa hai đợt thi. “Đề thi được xây dựng trên cùng một ma trận, một ngân hàng đề thi với đề thi đợt một. Vì vậy, kỹ thuật ra đề hoàn toàn có thể xây dựng được các đề có độ tương đồng,” ông Trinh nói.

Đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ngày làm thủ tục dự thi cho thấy các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho công tác tổ chức thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút./.

Tác giả: Phạm Mai

Nguồn tin: Việt Nam Plus