Sáng 24/6, Việt Nam ghi nhận 42 ca mắc COVID-19

Chi tiết 100.374 người được tiêm tại 41 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 23/6/2021 như sau: 1- Hà Nội: 787 2- Hải Phòng: 192 3- Nam Định: 1.004 4- Hà Nam: 131 5- Ninh Bình: 332 6- Thanh Hóa: 528 7- Phú Thọ: 719 ... 8- Vĩnh Phúc: 2.898 9- Hải Dương: 48 10- Hưng Yên: 257 11- Quảng Ninh: 1.702 12- Nghệ An: 1.640 13- Hà Giang: 80 14- Cao Bằng: 994 15- Sơn La: 926 16- Thừa Thiên Huế: 245 17- Đà Nẵng: 864 18- Quảng Nam: 2.191 19- Quảng Ngãi: 2.722 20- Khánh Hòa: 30 21- Ninh Thuận: 1.683 22- Bình Thuận: 110 23- Kon Tum: 870 24- Gia Lai: 254 25- Đắc Lắc: 2.625 26- Đắc Nông: 468 27- TP Hồ Chí Minh: 40.667 28- Bà Rịa Vũng Tàu: 1.626 29- Đồng Nai: 4.495 30- Tiền Giang: 88 31- Long An: 828 32- Lâm Đồng: 1.200 33- Tây Ninh: 318 34- Cần Thơ: 2.255 35- An Giang: 3.678 36- Đồng Tháp: 3.033 37- Bình Dương: 2.829 38- Bình Phước: 2.703 39- Kiên Giang: 5.807 40- Cà Mau: 263 41- Bạc Liêu: 439 42- BV/Viện/Trường: 2.007 43- Bộ Quốc Phòng: 3.838