Sáng 10/6, thêm 70 ca Covid-19, riêng TPHCM có 26 ca

TP Bắc Giang vắng lặng giữa "tâm bão Covid-19", đường phố không bóng người. (Ảnh: Đỗ Linh)

Tính từ 18h ngày 9/6 đến 6h ngày 10/6, nước ta có 70 ca mắc mới Covid-19 (BN9566-9635):

- 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An.

- 66 ca ghi nhận trong nước tại: TPHCM (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, tính đến 6h ngày 10/6, Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.450 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cụ thể:

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN9632-BN9635 tại tỉnh Long An: Ngày 5/6, các bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

66 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN9566, BN9581-BN9582, BN9585, BN9589, BN9594, BN9596-BN9605 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9567 tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH BN9568-BN9580, BN9583-BN9584, BN9586-BN9588, BN9590-BN9593, BN9595 tại tỉnh Bắc Ninh: 16 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, một ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/6 dương tính với SARS-CoV-2.

...

- CA BỆNH BN9606-BN9631 tại TPHCM: 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca là các trường hợp F1, 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Về tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 224

+ Lần 2: 75

+ Lần 3: 72

- Số ca tử vong: 55 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.636 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.749, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.093

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.163

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 158.493

Trong ngày 9/6, có thêm 29.967 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 9/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin tại các tỉnh thành với 1.389.887 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc là 47.179 người.

Tác giả: Nam Phương

Nguồn tin: Báo Dân Trí