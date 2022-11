Sản xuất nông nghiệp của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Ảnh chỉ có tính minh hoạ (Ảnh: Đ.H)



Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, vụ Đông 2021-2022 đạt kết quả cao so với năm trước, tổng diện tích đạt 13.590 ha (tăng 4%), sản lượng thu hoạch đạt trên 58.330 tấn (tăng 4,7%). Lúa vụ Xuân 2022 đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt 59.813 ha; tuy nhiên cuối vụ thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất bình quân đạt gần 56 tạ/ha (giảm 2,69 tạ/ha so với cùng kỳ năm ngoái), sản lượng đạt trên 33,4 vạn tấn. Tiếp tục phát triển các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay đạt trên 5.879 ha (tăng thêm trên 1.512 ha).

Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển, dịch bệnh nguy hiểm cơ bản được kiểm soát. Tổng đàn gia súc, gia cầm, hươu tăng so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 54.000 tấn, tăng 2,7%. Sản xuất trồng, chăm sóc, khoanh nuôi rừng và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” đạt kết quả khá so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác gỗ rừng nguyên liệu đạt trên 170.642 m3 (tăng 12%). Công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm, tăng cường chỉ đạo. Sản xuất thủy sản duy trì mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, tổng sản lượng đạt trên 26.147 tấn, tăng 3,45%, trong đó sản lượng khai thác đạt 19.955 tấn, tăng 3,96%; sản lượng nuôi trồng đạt 6.192 tấn, tăng 1,86%.

Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tập trung triển khai Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chính sách của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ chế sử dụng, phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Huyện Hương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 9/13 huyện, thành phố, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; nâng tổng số toàn tỉnh lên 177 xã đạt chuẩn, 50 xã đạt chuẩn nâng cao và 7 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Tập trung cao hoàn thiện tiêu chí các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo theo chiều sâu, nâng cao hơn chất lượng; 66 ý tưởng phát triển sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP đợt 1 năm 2022; tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, trong thời gian tới, Hà Tĩnh đã xác định tập trung triển khai đồng bộ Đề án sản xuất vụ Hè Thu, Vụ Đông 2022. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đã ban hành, nhất là đề án tập trung, tích tụ ruộng đất, thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, trước mắt xây dựng các mô hình, chuỗi sản phẩm lúa gạo, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi lợn,…, sơ kết đánh giá trước khi triển khai nhân rộng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản phẩm cây ăn quả. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2022; triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp (IUU)…

