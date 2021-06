Sẵn rượu thịt, 6 người tụ tập nhậu tưng bừng trong khu cách ly

Ảnh minh họa.

Chiều nay (23/6), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, UBND xã An Bá vừa chỉ đạo Công an xã này thiết lập hồ sơ, xử phạt 6 cá nhân trên địa bàn về hành vi tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly tập trung.

Cụ thể, lúc 22h30, ngày 21/6, Công an xã An Bá phối hợp cán bộ trong khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS xã An Bá kiểm tra phát hiện 6 công dân có hành vi tụ tập ăn uống, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các cá nhân kể trên đã tổ chức tiệc nhậu ngay trong khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Qua điều tra, các cá nhân liên quan khai nhận rượu đã được đem theo lúc đến cách ly phòng dịch. Sau đó, những người này đã gọi điện nhờ người quen đưa vịt quay từ bên ngoài vào khu cách ly để tổ chức tiệc nhậu.

Vụ việc đã bị Công an xã An Bá lập hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã này ban hành quyết định xử phạt mỗi người tham gia 2.000.000 đồng theo điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

