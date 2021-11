Rượt đuổi nghẹt thở bắt gọn tài xế gây tai nạn chạy trốn trong đêm

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) chiều 30/11 thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa phối hợp công an các địa phương bắt giữ thành công Đặng Khánh Hòa (SN 1993, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tài xế gây ra vụ tai nạn khiến người đi đường chấn thương nặng rồi phóng xe bỏ trốn trong đêm.

Thông tin từ CQĐT, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h đêm 29/11, trên tuyến đường tỉnh 554, đoạn qua địa bàn thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh. Thời điểm trên, xe máy BKS 38H7-3881 do anh Đặng Quốc Bình (SN 1985, trú xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) điều khiển xảy ra va chạm với chiếc ô tô chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân chấn thương sọ não nặng, vỡ xương hàm, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn hôn mê. Tài xế gây tai nạn ngay sau đó đã phóng xe bỏ trốn.

Công an huyện Đức Thọ ngay khi nhận tin đã tức tốc huy động lực lượng ráo riết vào cuộc truy lùng thủ phạm, màn rượt đuổi diễn ra nghẹt thở trong đêm.

... Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn đã di chuyển hơn 50km trước khi bị chặn lại

Với sự phối hợp của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Đặng Khánh Hòa, nam tài xế điều khiển chiếc xe đầu kéo BKS 37H - 021.29 kéo theo rơ-moóc BKS 37R - 003.97 bị tóm gọn tại địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lúc hơn 20h cùng ngày.

Thời điểm bị bắt giữ, tài xế gây tai nạn đã di chuyển quãng đường hơn 50 km trên hành trình trốn chạy.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam