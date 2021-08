"Rùng mình" với con đường nhỏ xíu bên vách núi cao ở Trung Quốc

Your browser does not support the video tag.

Con đường bên vách núi đá cheo leo

Làng Shenlongwan ở Trung Quốc nổi tiếng nhờ một con đường dài 1.526 m được xây dựng men theo vách núi đá cao và hiểm trở. Con đường này đã kết nối ngôi làng Shenlongwan ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Nhiều thập kỷ trước, cư dân ở làng Shenlongwan - ngôi làng nằm sâu trong dãy núi Thái Hành Sơn phải leo những bậc thang dọc theo các vách đá, hoặc buộc phải đi đường vòng qua 8 thị trấn để đến trung tâm thành phố Trường Thị.

Con đường nhỏ xíu bên vách núi cao ở Trung Quốc.

Để liên kết ngôi làng nằm ở vị trí biệt lập với thế giới bên ngoài, người dân địa phương đã bắt đầu xây dựng con đường cực kỳ ấn tượng này vào năm 1985 và con đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2000.

Từ khi việc di chuyển tới làng Shenlongwan trở nên dễ dàng hơn thì cảnh quan độc đáo của ngôi làng càng thu hút nhiều du khách, đặc biệt là những người đam mê thư pháp, nhiếp ảnh và hội họa. Nhiều người dân làm việc ở tỉnh ngoài đã trở về làng để kinh doanh, phát triển du lịch.

Con đường xây dựng bên vách núi đá ở Shenlongwan.

Nhờ con đường đặc biệt này, từ cuối năm 2015, người dân ở làng Shenlongwan đã thoát khỏi cảnh nghèo đói nhờ kinh doanh du lịch. Ngôi làng đã đón 300.000 lượt khách vào năm 2017 với doanh thu từ du lịch lên tới 7,72 triệu USD.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí