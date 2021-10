Ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”

Các cấp hội phụ nữ, doanh nghiệp trao mô hình gà sinh kế cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thế Mạnh



Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Hương Lâm có 43 thành viên là cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cán bộ, hội viên phụ nữ đang công tác, sinh sống trên địa bàn.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các thành viên và cộng đồng thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Nhân dịp này, các cấp hội phụ nữ, doanh nghiệp đã trao 10 mô hình gà sinh kế, với tổng số 500 con gà giống cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tác giả: Thế Mạnh

Nguồn tin: bienphong.com.vn