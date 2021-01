Quý tử ôm bình gas, nhắn tin tống tiền bố

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Cao Hoàng (38 tuổi trú tại Yên Sở, Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 2/1, Hoàng vào bếp ăn của gia đình, tháo 1 bình gas rồi mang lên phòng trên tầng 2 đóng chặt cửa.

Ở trong phòng, Hoàng liên tục kêu gào, nhắn tin cho cha, đe dọa nếu không cho 700 triệu đồng sẽ kích nổ bình gas. Do thuyết phục con trai không được, gia đình Hoàng trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, công an phường Yên Sở phối hợp với các đội nghiệp vụ công an quận Hoàng Mai lập tức đến hiện trường. Một tổ công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, một tổ công tác khác tiếp cận để thuyết phục, vận động đối tượng Hoàng không được thực hiện hành vi manh động… Cuối cùng, đối tượng Hoàng đã mở cửa, trao bình gas và về trụ sở công an để làm việc.

Đối tượng Trịnh Cao Hoàng

Tại cơ quan công an, Trịnh Cao Hoàng khai nhận do nợ các đối tượng ngoài xã hội số tiền khoảng 700 triệu đồng; do không có khả năng chi trả nên đã gây sức ép với gia đình để yêu cầu trả nợ hộ.

Người nhận được tin nhắn và những lời đe dọa “cho nổ bình gas” của Hoàng chính là bố anh ta. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp nghịch tử dùng hung khí, đe dọa bố mẹ người thân để đòi tiền. Đầu năm 2020, tại Nghệ An xảy ra trường hợp con trai ngáo đá dùng dao dọa giết cả gia đình và bị bố đánh tử vong. Người bố đánh con tử vong được xác định là ông Lang Văn Cường (trú xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An).

Ông Lang Văn Cường có con trai là Lang Văn Kh. (33 tuổi) - là người nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối. Nghiện ngập, không có việc làm nhưng Kh. lại thường xin tiền người thân để mua ma túy. Khi không được đáp ứng đứa con này lại dọa nạt, chửi bới.

Tối 12/1/2020, Kh. về nhà trong trạng thái ngáo đá, xin tiền mẹ nhưng không được. Đứa con này sau đó đã chửi bới, tay cầm kim tiêm đe dọa cả nhà và đá bay mâm cơm. Sau đó, Kh. cầm con dao dọa chém cả nhà. Quá bực tức trước hành động của con trai và để ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên, ông Cường đã dùng gậy đánh vào đầu Kh. khiến đứa con này tử vong.

Sau đó ông Cường bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

