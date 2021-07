Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mang lại nụ cười hạnh phúc cho trẻ thơ trong mùa dịch

Trông ngóng mùa hè – mùa của trẻ thơ

Mùa hè bình thường của bé Nguyễn Lan Thương, sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (tỉnh Yên Bái) là được hòa mình trong không khí vui vẻ của các buổi tập văn nghệ, tham gia các cuộc thi do Trung tâm tổ chức như thi nấu ăn, thi trang trí hoa quả... hay các buổi sinh hoạt hè. Nhưng năm nay, do dịch bệnh, những hoạt động này đều bị hoãn lại. Lan Thương cùng các bạn đều chỉ học tập, sinh hoạt tại “nhà” và tuân thủ các quy định an toàn phòng dịch.

Em Lan Thương (áo đầm trắng) cùng các bạn quây quần uống sữa bên chiếc xích đu trong trung tâm

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hướng Dương Việt (Quảng Nam), ngày hè của các em nhỏ cũng yên ắng hơn nhiều vì các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể không tổ chức được do dịch bệnh. Mùa hè luôn được 47 em nhỏ tại đây mong ngóng, háo hức vì là thời gian có nhiều các cô chú, anh chị sinh viên được nghỉ hè nên sẽ đến chơi cùng các em. Thế mà, năm nay vì “Cô-vi”, mùa hè với các em bỗng nhiên “buồn” hẳn! Nhìn trẻ không được nô đùa, hò reo vui mừng khi có các đoàn thiện nguyện đến thăm, các cán bộ chăm sóc trẻ em ở đây ai cũng cảm thấy lòng mình có chút chùng lại.

Niềm vui “bất ngờ” từ những chuyến xe yêu thương

Vừa nghe tiếng bấm còi của chiếc xe dừng trước cổng Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội Kon Tum, mới thấy thấp thoáng là các bé đã hồ hởi, tíu tít hỏi han rồi thi nhau chạy ra đón. Rồi mỗi em khệ nệ đón từng thùng sữa tươi từ chú tài xế, vừa cười, vừa thi nhau mang vào. Em lớn thì bê 1 thùng rồi đi thoăn thoắt, em nhỏ cũng cố gắng phụ các anh chị, ríu rít theo sau. Còn bé nào nhỏ quá thì đứng cổ vũ, rồi tíu tít chạy đến cầm một hộp sữa uống ngon lành, xôn xao cả một góc trung tâm.

Hình ảnh đáng yêu của các em tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội Kon Tum đang phụ các thầy cô chuyển sữa vào trong.

Có thể bắt gặp không khí náo nức “đón chiếc xe sữa đặc biệt” ấy tại rất nhiều trung tâm, mái ấm trên cả nước trong suốt những ngày hè vừa qua. Đường xa, dịch bệnh nên giao thông cách trở, nhưng những hộp sữa yêu thương của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk chưa từng một ngày “trễ hẹn” với các em nhỏ. Những chuyến xe ấy, cứ thế miệt mài lăn bánh đem niềm vui trẻ thơ, gói gọn trong những hộp sữa thơm ngon dành cho em nhỏ khó khăn tại các trung tâm bảo trợ tại 27 tỉnh thành cả nước.

Ngoài Yên Bái, Quảng Nam, Kon Tum, những chuyến xe Vinamilk đã vượt hàng trăm cây số để đến với các em nhỏ tại các mái ấm, nhà mở ở nhiều tỉnh, thành như Khánh Hòa, Bình Thuận, Vĩnh Long, Tây Ninh…

...

Niềm vui của trẻ tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (tỉnh Yên Bái) khi nhận sữa từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Những hộp sữa của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021 đã đến với trẻ em khó khăn tại Cần Thơ

Đi đến đâu, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng góp phần lan tỏa niềm vui đến đó. Những thùng sữa được các thầy cô nâng niu đón nhận, được các con háo hức chờ đợi. Cầm hộp sữa trên tay, bé Lan Thương (Yên Bái) tíu tít không ngớt lời: “Hôm nay vui quá ạ. Con rất vui vì được phát sữa. Con ước gì mau hết dịch để được đi chơi và có sữa để uống mỗi ngày”. Còn em Vĩnh Phước (Quảng Nam) cũng cười tít mắt: “Con vui lắm, được uống sữa thích ạ. Con cảm ơn các cô chú đã mang sữa cho con!”

Không chỉ là sự thích thú khi được uống những hộp sữa mát lành mà chính sự hồn nhiên, niềm vui giản đơn của các em đã tiếp thêm động lực để khích lệ các cán bộ thực hiện Quỹ sữa hoàn thành nhiệm vụ dù gặp không ít trở ngại do Covid-19. Trong những ngày tháng 06 vừa qua, những chuyến xe cũng mang theo các yêu thương và sự quan tâm đã vượt hàng trăm km đường núi, kịp thời mang theo những hộp sữa Vinamilk đến với 400 em học sinh tiểu học đang phải cách ly của tỉnh Điện Biên.

Ông Đặng Ngọc Duy, đại diện Trung tâm giáo dục hòa nhập Tư thục Hướng Dương Việt (tỉnh Quảng Nam), nơi được hỗ trợ sữa từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến nay là 6 năm, cho biết các em chủ yếu là trẻ khuyết tật nên thể chất không tốt, bình thường cơ thể đã cần phải nạp đủ chất, trong mùa dịch bệnh lại càng cần hơn. Việc tăng cường giúp các em uống sữa trong thời điểm dịch bệnh vô cùng cần thiết, giúp các em nâng cao sức đề kháng cũng là cách để bảo vệ sức khỏe các em.

Những hộp sữa dinh dưỡng phần nào giúp các em tại Trung tâm Hướng Dương Việt (Quảng Nam) tăng cường sức khỏe trong mùa dịch

Hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm thứ 14 này sẽ trao tặng 1,7 triệu ly sữa cho 19.000 trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị là 12,5 tỉ đồng, góp phần chăm sóc, tăng cường dinh dưỡng cho các em, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch.

*Tất cả hình ảnh được chụp trong khu vực sinh hoạt nội bộ của các trung tâm.

Tác giả: Xuân Hường

