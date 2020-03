Quay clip cô gái cùng khu trọ tắm để cưỡng dâm và tống tiền

Kẻ quay clip để cưỡng dâm, tống tiền đã bị bắt.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Hiếu (sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê trọ ngay sau phòng trọ của chị P.T.T.D. (sinh năm 1994, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Tình cờ Hiếu phát hiện khe hở có thể nhìn sang phòng tắm chị D., nên nảy sinh ý định đồi bại.

Từ cuối tháng 2/2020, Hiếu lợi dụng chị D. sơ hở trong việc sinh hoạt nên lấy điện thoại chụp hình ảnh và quay các đoạn clip lúc nạn nhân tắm hoặc thay quần áo.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Sau khi có những hình ảnh, clip này, Hiếu viết số điện thoại vào giấy, sau đó ném sang phòng trọ của chị D. và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội. Sau đó Hiếu gửi những hình ảnh lúc nạn nhân đang tắm và thay quần áo sang điện thoại. Hiếu ra điều kiện chị D. phải cho mình quan hệ tình dục thì mới xóa những hình ảnh này.

Chị D. không đồng ý, từ chối lời đề nghị của Hiếu. Ngày 11/3, Hiếu đề nghị chị D. chuộc lại những hình ảnh và clip nhạy cảm với số tiền 10 triệu đồng.

Tri thức trực tuyến đưa thông tin, chiều tối 13/3, Hiếu hẹn nạn nhân gặp mặt tại quán cà phê trên đường Trần Văn Hoài. Chị D. đến và đưa cho Hiếu 10 triệu đồng thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

"Anh ta thừa nhận việc chụp ảnh, quay clip nhạy cảm với mục đích ban đầu là ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục nhưng không thành. Sau đó bị can quay sang cưỡng đoạt tài sản", cán bộ điều tra nói.

Lời khai của Hiếu phù hợp với hồ sơ vụ việc, kết quả điều tra và tài liệu cảnh sát đã thu thập.

Tác giả: PV (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân Sinh