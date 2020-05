Quảng Ngãi có tân giám đốc công an

Ngày 5/4, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Phan Công Bình (55 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Bình từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, trình độ cao cấp chính trị. Ông từng trải qua các chức vụ Trưởng phòng tình báo Công an tỉnh Bình Định, Trưởng công an huyện Hoài Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Phan Công Bình (trái), tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: H.Son.

Thay mặt Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Quảng Ngãi là địa bàn rộng có nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, có 6 huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn. Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và mong đại tá Bình làm tròn trọng trách của mình thời gian tới.

Trao đổi với Zing, đại tá Phan Công Bình, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ bản thân cảm thấy tự hào vì được Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

"Thời gian tới, tôi nguyện nỗ lực hết sức mình tìm hiểu thêm địa bàn đặc thù các huyện miền núi, huyện đảo Lý Sơn, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp... cùng với Tập thể Ban thường vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương do Bộ Công an giao phó", đại tá Bình nói.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đến giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi có 6 phó giám đốc, trong đó có một phó giám đốc sắp chuyển công tác đến địa phương khác và hai phó giám đốc sắp đến tuổi nghỉ hưu.

