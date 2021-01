Quảng Bình: Phá chuyên án, bắt chủ nhà trọ chứa mại dâm

Ngày 22/1, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TX. Ba Đồn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà trọ Hoa Mai, do bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1967, trú tại Khu phố 6, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) có 02 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Gồm N.V.H (SN 1994, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) và L.T.H (SN 1979, trú tại Quế Phong, Nghệ An, đăng ký tạm trú tại nhà trọ Hoa Mai); H.T.A (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và V.T.N (SN 1986, quê tại Qùy Châu, Nghệ An, đăng ký tạm trú tại nhà trọ Hoa Mai).

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an thu giữ từ Nguyễn Thị Hoa số tiền 500.000 đồng là số tiền các đối tượng sử dụng để mua bán dâm.

...

Công an TX. Ba Đồn đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi chứa mại dâm theo quy định tại Điều 327 BLHS, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Bước đầu các đối tượng khai nhận giá mỗi lần mua dâm là 250.000 đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hoa được hưởng số tiền từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng, gái bán dâm sẽ được hưởng phần còn lại.

Đây là tụ điểm mại dâm hoạt động tinh vi, gây nhức nhối trong quần chúng Nhân dân trên địa bàn, trước đó Công an TX. Ba Đồn đã xác lập chuyên án mang bí số 1219MH để tập trung đấu tranh, triệt phá nhằm ổn định tình hình, giữ vững TTATXH trên địa bàn.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn