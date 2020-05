Nghi mẹ “cặp bồ” với phi công trẻ, con tìm đốt xe cho bõ ghét

Chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung tại hiện trường. (Ảnh:CAQB)

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Phan Đức Sáng (SN 1995, trú tại thôn Châu Xá, xã Mai Thủy, Lệ Thủy) về tội hủy hoại tài sản. Tài sản bị hủy hoại là chiếc xe máy có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 18/5, Công an xã Mai Thủy phát hiện tại cánh đồng thuộc thôn Châu Xá, xã Mai Thủy có 1 xe máy cháy rụi nên đã báo lên công an huyện. Sau đó, Công an huyện Lệ Thủy đã cử lực lượng về khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra.

Qua điều tra, truy xét, công an xác định chiếc xe là của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1986, ở thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy). Nghi can đốt xe là Phan Đức Sáng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sáng khai: Vào khoảng 22h ngày 16/5, vì nghi ngờ mẹ có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Th. (ít hơn nhiều tuổi) nên Sáng đã đi tìm.

Khi Sáng đi xe máy ra khu vực cánh đồng tại thôn Châu Xá thấy một xe máy mang BKS: 73G1-060.36 đang dựng bên lề đường. Xác định đây là xe của anh Th, Sáng đã dùng bật lửa trong túi quần để đốt cháy, làm hư hỏng hoàn toàn phương tiện. Công an xác định giá trị chiếc xe trước thời điểm bị đốt cháy có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

