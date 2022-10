Quảng Bình hỗ trợ 800 triệu đồng cho Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiện tai

Trong nước

Mới đây, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hai địa phương Nghệ an và Hà Tĩnh để trao tiền hỗ trợ 800 triệu đồng cho các địa phương nhằm góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại 02 tỉnh này do đợt mưa lớn lũ quét và ngập lụt trong những ngày vừa qua.