Your browser does not support the video tag.

Quần thể hang Phật giáo nghìn năm tuổi nằm trên vách đá núi

Quần thể hang Phật Kizil với 236 hang động Phật giáo nằm trên những vách đá dọc theo bờ bắc của sông Muzat, Tân Cương, Trung Quốc.

Đây là khu phức hợp với 236 hang động được bảo tồn. Hầu hết đều mang phong cách của Quy Từ - một Vương quốc Phật giáo cổ đại nằm dọc theo "Con đường tơ lụa cổ đại".

Đây chính là quần thể hang động Phật giáo cổ xưa ở Trung Quốc.



Hang Phật tọa lạc ở vị trí đắc địa, với lưng tựa vào vách núi, trước mặt là hồ, thung lũng và cây cối xanh tươi, tạo nên cảnh quan hữu tình.

...

Quần thể hang động trải dài khoảng 2 km, xây dựng từ thế kỷ thứ 3 tới thế kỷ thứ 8. Trong số đó, còn khoảng 135 hang động tương đối nguyên vẹn. Toàn bộ hang được đục đẽo công phu và làm thủ công nên cho thấy sự tỉ mỉ kỳ công của người thợ xưa kia.

Một trong số những bức bích họa Phật giáo trong hang



Khám phá sâu bên trong có thể thấy, các hang chia thành 2 loại chính, gồm một loại đơn giản không trang trí, còn loại khác chuyên để thờ cúng với các bức chạm khắc và tranh bích họa.

Hang Phật trải dài khoảng 2 km theo vách núi



Giá trị to lớn của hang Phật Kizil nằm ở những bức tranh vẽ tường theo phong cách nghệ thuật đậm màu sắc Phật giáo, với nhiều bức vẫn còn màu sắc rõ nét. Các bức tranh mô phỏng đời sống người dân, cả những lễ tế trời đất từ xa xưa theo hướng sinh động...

Quần thể hang Phật Kizil được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2014.

Tác giả: Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Dân Trí