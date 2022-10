Quan lộ của cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai vừa bị bắt

Trước đó vào ngày 18/10, lực lượng chức năng của Bộ Công an cũng phối hợp lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện khám xét tại chỗ ở và nơi thường trú của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo về việc khởi tố bị can đối với 2 ông đến Đảng ủy phường nơi 2 người này cư trú để thực hiện các thủ tục theo quy định của điều lệ Đảng.