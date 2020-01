Quá phấn khích vì thắng ván bài, bà bầu đâu ngờ đã mắc phải biến chứng tai hại

Theo tờ China Press, trong thời điểm vụ việc xảy ra, chị Chen đến từ thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc đã mang thai 9 tháng. Khi mới mang bầu, chị Chen cảm thấy không được khỏe nên đã quyết định nghỉ việc và ở nhà dưỡng thai cho đến hết thai kỳ.

Một số người thân và bạn bè của chị Chen đã lo lắng rằng chị sẽ cảm thấy buồn chán khi ở nhà nên họ thường xuyên đến thăm và rủ chị chơi mạt chược để làm cho chị Chen cảm thấy vui hơn. Mẹ bầu này đã chơi mạt chược đến mức nghiện và hầu như ngày nào chị cũng vùi mình bên sới bạc.

Một ngày nọ, chị Chen gặp vận đỏ nên đã thắng rất nhiều tiền. Càng chơi càng ham, chị này không chịu rời khỏi sới bạc và tiếp tục chơi bài không biết mệt mỏi. Gặp được ván bài đỏ, mẹ bầu này tỏ ra quá phấn khích và hét lên một cách cực kỳ cuồng nhiệt. Sau đó, chị Chen vô cùng hốt hoảng khi thấy máu bất ngờ chảy ra từ giữa hai chân của chị.

Mọi người đã hết sức hoảng loạn và vội vàng đưa chị Chen đến bệnh viện. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc chứng nhau thai bong non. Đây là chứng bệnh khi nhau thai của chị đã tách ra khỏi tử cung trước khi sinh con với các triệu chứng là chảy máu âm đạo và đau bụng dưới. Các bác sĩ đã buộc phải mổ cấp cứu để cứu thai nhi và đảm bảo an toàn cho chị Chen. May mắn thay, cả hai mẹ con chị đều khỏe mạnh và không gặp bất cứ vấn đề gì.

Các bác sỹ khuyên các bà bầu nên giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhưng tránh phấn khích quá đà để tránh rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Emdep.vn