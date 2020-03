Quá mệt mỏi, nam tài xế container nhờ bạn gái lái hộ, hậu quả nhớ đời

Your browser does not support the video tag.

Clip: Xe container chở 15 tấn cà chua bị lật giữa đường

Vụ việc này xảy ra vào ngày 10/3 vừa qua, trên một con đường tại thành phố Korat, Thái Lan.

Hình ảnh từ video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, chiếc xe container chở 15 tấn cà chua đang đi trên đường thì bị lạc tay lái, lao lên con lươn rồi lật nghiêng, trượt trên một đoạn đường khá dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Natthaphong Chaiban mệt mỏi nên đã để bạn gái lái thay.

May mắn là Natthaphong Chaiban và bạn gái chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chú chó đi cùng 2 người đã bị thương khá nặng. 15 tấn cà chua bị đổ, vương vãi trên đường. Thiệt hại về kinh tế do vụ lật xe cà chua này là khá lớn.

Tác giả: Phương Linh(Theo Liveleak)

Nguồn tin: Báo VietNamNet