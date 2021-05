Quá khứ đào hoa của nam chính lộ clip 'nóng' 8 phút với hot girl Vũ Thị Anh Thư

Khiến dư luận xôn xao suốt những ngày qua là sự việc clip nóng 8 phút của hot girl Vũ Thị Anh Thư trong phim Về nhà đi con bị phát tán. Ngay khi đoạn clip được lan truyền, nữ chính đã lập tức có hành động bảo vệ mình bằng cách khóa Facebook, tắt điện thoại.

Xôn xao clip 8 phút của diễn viên Vũ Thị Anh Thư (ảnh cắt từ clip)



Liên quan đến nhân vật trong clip, mới đây một tài khoản Tik Tok được cho là của nam chính trong clip đã bị dân mạng chia sẻ rầm rộ. Theo đó, qua các clip có thể thấy người tình của Vũ Thị Anh Thư có cuộc sống đầy sang chảnh, hết check in du thuyền lại đến khách sạn hạng sang. Bên cạnh đó, anh chàng còn thường xuyên xuất hiện bên các chân dài nổi tiếng.

Hình ảnh ăn chơi tới bến được cho là của nam chính clip 8 phút (ảnh chụp màn hình)



Ngay lập tức dân mạng ùa vào phản ứng, để lại bình luận nhưng chính chủ vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Qua những hình ảnh được cho là của nam chính clip 8 phút với hot girl Vũ Thị Anh Thư, nhiều người nhận định anh chàng này thực sự có quá khứ đào hoa, ăn chơi tới bến.

...

Như đã thông tin trước đó, sau 1 ngày ồn ào nổ ra, cả hai nhân vật chính đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc tuy nhiên khẳng định không phải là nguồn cơn phát tán clip. Vũ Thị Anh Thư cho biết sau khi bị tung clip, cô thực sự suy sụp tinh thần, muốn tìm đến cái chết để giải thoát nhưng lại sợ bị mang tiếng bất hiếu.

Anh chàng còn chụp với rất nhiều chân dài nổi tiếng (ảnh cắt từ clip)



Trong khi đó, nam chính nhanh chóng lên tiếng khẳng định sẽ tìm ra kẻ phát tán clip. Anh tiết lộ về khả năng clip bị rò rỉ do trước đó bạn gái từng bị công an phường mời lên làm việc, yêu cầu đưa mật khẩu điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Trong điện thoại của Thư Vũ lại có clip do cô chủ động quay cùng bạn trai trong bồn tắm.

Hot girl Vũ Thị Anh Thư (ảnh IGNV)



Sau đó, hot girl Vũ Thị Anh Thư được trả điện thoại và 1 ngày sau đó clip bị phát tán. Sự trùng hợp này khiến cả hai cho rằng có người đã thực hiện hành vi xấu với điện thoại của cô. Anh Thư cũng khẳng định những thông tin mình cung cấp hoàn toàn là sự thật. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phương nơi Thư sinh sống đã nắm bắt thông tin và tiến hành xác minh.

Tác giả: Quyết Thắng



Nguồn tin: travelmag.vn