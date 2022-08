Phương Oanh bị đào clip nhảy nhót 'nhức mắt', dân mạng lắc đầu ngao ngán

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, gắn liền với loạt vai diễn trong các dự án truyền hình đình đám như: Quỳnh búp bê, Thương ngày nắng về Ngược chiều nước mắt,... Phương Oanh còn được khán giả đặt cho danh xưng là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất nhì đất Bắc với nhan sắc mặn mà.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "đào" lại một đoạn clip Phương Oanh bắt trend nhảy nhót trên TikTok. Đáng nói, đoạn clip này lại nhận về khá nhiều chê bai từ cư dân mạng trước phần thể hiện của Phương Oanh.

Trong đoạn clip, nữ diễn viên mặc trang phục khá mát mẻ và liên tục thực hiện những động tác uốn lượn trước camera. Tuy nhiên, góc quay lại vô tình khiến những động tác của Phương Oanh trở nên hơi "í ẹ" và không mấy thuận mắt.

Your browser does not support the video tag.

Nhiều bình luận cho rằng việc cô nàng nhảy nhót như thế gây mất hình tượng. Có fan còn cho biết rất hâm mộ Phương Oanh nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao cô nàng có thể nhảy nhót những động tác như vậy.

Phương Oanh là một trong những diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo, khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc của cô nàng đã được chứng nhận qua hàng loạt vai diễn thành công. Đặc biệt, cô nàng không ngại làm xấu, tăng cân để hóa thân vào nhân vật, đơn cử như vai diễn cô kỹ sư Nam trong "Hương vị tình thân".



Không chỉ diễn xuất, Phương Oanh cũng gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo khi thể hiện ca khúc đình đám Ai chung tình được mãi. Các bản cover của Phương Oanh nhận về nhiều lượt chia sẻ và yêu thích trên mạng xã hội.



Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn