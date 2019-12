Phó hiệu trưởng trường đại học Kinh Bắc bị bắt

Trường đại học Kinh Bắc. Ảnh: Website ĐH Kinh Bắc

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 27/12, Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường đại học (ĐH) Kinh Bắc và các tỉnh.

Cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), là phó hiệu trưởng kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính, phó phòng Quản lý đào tạo, trường đại học Kinh Bắc về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 28/12/2019, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã thực hiện Tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Minh Châu, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo Tuổi Trẻ, cũng liên quan đến đào tạo cấp văn bằng tiếng Anh không phép, trước đó Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố hàng loạt lãnh đạo đại học Đông Đô bao gồm: Dương Văn Hòa - hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô; Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà, cùng là phó hiệu trưởng; Trần Ngọc Quang - phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương - cán bộ trường ĐH Đông Đô.

Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - chủ tịch HĐQT kiêm viện trưởng Viện đào tạo liên tục trường ĐH Đông Đô.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Vi An (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật