Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo xử lý xe quá tải

Sau khi Tamnhin.trithuccuocsong.vn phản ánh tình trạng xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải chạy trên quốc lộ 12C đoạn qua đoạn đi qua phường Kỳ Trinh - Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý xe quá tải.

Sáng 23/9, đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thị xã Kỳ Anh, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và đại diện PV báo Tamnhin.trithuccuocsong.vn.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảm ơn PV đã có những phản ánh chính xác, kịp thời tình trạng xe tải không phủ bạt, xe có dấu hiệu quá tải, mỏ đất không đảm bảo các yêu cầu cân tải trọng…

Đồng thời, Đại tá Đặng Hoài Sơn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh chủ trì mời các chủ mỏ trên địa bàn, các doanh nghiệp vận tải đến làm việc, ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Yêu cầu Công an Thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức rà soát, phạt nguội những xe vi phạm mà báo đã phản ánh và sau đó có thông tin phản hồi kịp thời cho quý báo.

Đại tá Đặng Hoài Sơn giao Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến để xử lý dứt điểm tình trạng báo nêu.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ngay trong tuần sau, Phòng CSGT phải điều động đội đặc biệt vào thị xã Kỳ Anh tuần tra, xử lý để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp cùng đoàn đi kiểm tra một số mỏ trên địa bàn để làm việc và xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Trước đó, PV báo Tamnhin.trithuccuocsong.vn đã có loạt bài phản ánh những đoàn xe tải có dấu hiệu quá khổ chở đất “có ngọn” ngang nhiên hoạt động trên tuyến đường Quốc lộ 12C đoạn đi qua phường Kỳ Trinh - Kỳ Lợi thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng vắng bóng tuần tra kiểm soát./.

