Phó giám đốc Công an Bình Dương nói gì vụ tử vong sau khi bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu?

Sáng 1/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại hội nghị này, Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm liên quan đến vụ một bệnh nhân tử vong sau khi đến 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận và vụ một shipper bị lực lượng chốt kiểm dịch tống tiền.

Về vụ việc một bệnh nhân tử vong sau khi cơ sở y tế không tiếp nhận, Đại tá Chính cho biết bước đầu xác định cơ sở y tế có liên quan vi phạm quy định về khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở khởi tố vụ án, công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra xác định.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với Sở Y tế, Viện Kiểm sát và các cơ sở y tế liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin đến báo chí”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nói.

Các cơ sở y tế có liên quan đến vụ việc này gồm: TTYT TP Dĩ An, BV Quân Y 4, PK Đa khoa Ngọc Hồng, BV Đa khoa An Phú, PK Đa khoa Nam Anh. Trong đó, PK Đa khoa Ngọc Hồng đã bị tạm đình chỉ hoạt động để điều tra, đây là cơ sở y tế tiếp bệnh nhân đến khám nhưng sau đó vượt quá khả năng nên đề nghị người nhà tự đưa bệnh nhân đi nơi khác.

Liên quan đến vụ một shipper tố bị lực lượng tại chốt kiểm dịch đề nghị chuyển khoản 2 triệu đồng để cho qua mà Tiền Phong đã phản ánh, Đại tá Trần Văn Chính cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng trong điều kiện dịch bệnh nên đã cho bị can tại ngoại hầu tra.

Người bị khởi tố là Trương Văn Công (36 tuổi, thuộc đội xung kích phường Bình An, TP Dĩ An). Quá trình làm việc, Công thừa nhận đã "làm luật" 2 triệu đồng của một người giao hàng để cho người này qua chốt kiểm soát dịch. Hành vi của Trương Văn Công cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, tại Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

