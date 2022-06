Phía sau động thái Nguyễn Hoàng Group rao bán 1 tỷ USD cổ phần

Thông tin trên Business Times (một ấn phẩm quốc tế) vào ngày 24/6 có dẫn nguồn tin cho biết Nguyễn Hoàng Group - một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tại Việt Nam, đang xem xét một thương vụ bán cổ phần có thể được định giá công ty vào khoảng 1 tỷ USD.

Cân nhắc bán cổ phần trị giá 1 tỷ USD?

Cũng theo thông tin nêu trên, phía Nguyễn Hoàng Group đang làm việc với cố vấn tài chính để tìm người mua cổ phần thiểu số trong công ty. Họ đã tiếp cận với những người mua tiềm năng bao gồm các công ty cổ phần tư nhân và các công ty khác trong ngành để đánh giá sự quan tâm. Quá trình này không được công khai như chia sẻ của một nguồn tin giấu tên.

Business Times cũng cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và không có gì chắc chắn rằng công ty sẽ tiến hành thoái vốn theo kế hoạch. Về phía Nguyễn Hoàng Group hiện chưa công bố gì.

Giữa thông tin cân nhắc bán cổ phần, những góc khuất quanh các dự án “đất vàng” gắn mác “giáo dục” của Nguyễn Hoàng Group vẫn là điều đáng lưu tâm.



Qua tìm hiểu của VnBusiness được biết Nguyễn Hoàng Group hiện là Tập đoàn giáo dục tư thục chất lượng cao tại Việt Nam sau 23 năm phát triển. Hệ sinh thái giáo dục bao gồm 60 trường học trải dài 24 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 90.000 học sinh – sinh viên và hơn 4.500 cán bộ – nhân viên.

Những thành viên thuộc hệ sinh thái Nguyễn Hoàng Group có thể kể đến: Hệ thống trường mầm non quốc Tế Sài Gòn Academy - SGA, hệ thống Trường hội nhập quốc tế - iSchool, hệ thống trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc - UK Academy, hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA, trường quốc tế IEC, trường cao đẳng Hoa Sen - HSC, trường đại học Công nghệ Miền Đông - MIT University, trường Đại học Gia Định - GDU, trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU, trường đại học quốc tế Hồng Bàng - HIU, trường đại học Hoa Sen - HSU.

Để có được hệ sinh thái “khủng” trong mảng giáo dục như vậy thì phía Nguyễn Hoàng Group đã tham gia thực hiện nhiều thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) trong hơn 7 năm trở lại đây.

Trong khi đó, xuất phát điểm ban đầu của doanh nghiệp (DN) này chỉ là một cửa hàng máy tính nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM. 3 cổ đông sáng lập của DN này là ông Hoàng Quốc Việt (nắm giữ 91,43% VĐL), bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo (1,9%) và ông Lê Thanh Huỳnh Cang (0,95%).

Đến tháng 7/2007, Nguyễn Hoàng chính thức chuyển sang mô hình quản trị tập đoàn, thay đổi nhận diện mới và bắt đầu theo đuổi những tham vọng lớn lao hơn. Trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2019, Nguyễn Hoàng liên tục thay đổi vốn điều lệ gấp 20 lần, đạt 3.000 tỷ đồng tại thời điểm tháng 1/2019. Chủ tịch HĐQT của Nguyễn Hoàng Group là ông Hoàng Quốc Việt, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1979).

Góc khuất những dự án “đất vàng” gắn mác “giáo dục”

Theo đánh giá, các trường học trong hệ thống Nguyễn Hoàng Group từ mầm non đến cấp 3 có mức học phí thuộc hàng cao nhất cả nước. Đơn cử như ở hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA, học phí mầm non đã hơn 300 triệu/năm cho năm học 2021-2022; học phí lớp 12 hơn 600 triệu/năm. Như vậy, để học từ mầm non đến hết cấp 3, mỗi học sinh phải nộp học phí vài tỷ đồng.

Bên cạnh những bước tiến như vũ bão trong mảng kinh doanh giáo dục tư thục thì điều mà dư luận quan tâm là những lùm xùm quanh những dự án “đất vàng” được gắn mác “thành phố giáo dục” có nhiều khuất tất của Nguyễn Hoàng Group.

Theo phản ánh trên truyền thông từ năm 2021 đến nay thì phía DN này triển khai phát triển quỹ đất trải dài khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước một cách chớp nhoáng. Tuy nhiên, phần lớn những dự án này lại đang “án binh bất động” hoặc dính phải những điều tiếng khiến cho việc triển khai chưa thể thực hiện được.

Chẳng hạn hàng loạt “đất vàng” tại Hà Tĩnh, Hải Phòng... đã được Nguyễn Hoàng Group đề xuất theo hình thức đầu tư dự án với tên gọi “thành phố giáo dục” nhưng chậm triển khai.

Tại tỉnh Thanh Hoá, dự án “thành phố giáo dục quốc tế” ban đầu được Nguyễn Hoàng Group dự tính sẽ khởi công vào tháng 6/2019, khánh thành toàn bộ công trình vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, thủ tục thực hiện dự án theo quy định, chậm tiến độ.

Đến đầu năm 2022, Nguyễn Hoàng Group tiếp tục xin điều chỉnh dự án theo hướng khởi công xây dựng Quý IV/2021 thành khởi công xây dựng trước Quý IV/2022. Từ chỗ dự kiến hoàn thành Quý III/2023 thành hoàn thành đi vào sử dụng Quý III/2025 và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án đến trước Quý IV/2022.

Còn tại Quảng Ngãi, thời điểm năm 2018, dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi” của Nguyễn Hoàng Group đã khiến dư luận bàn tán xôn xao, khi dự án không có trong quy hoạch sử dụng đất và xây dựng. Thế nhưng tập đoàn này vẫn được UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, thay đổi và giao cho 9ha đất quy hoạch công viên để thực hiện dự án, dù chưa có giấy phép.

Ngoài ra, hồi năm 2019, Nguyễn Hoàng Group tiếp tục thể hiện “tham vọng” thâu tóm trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, tham vọng trên nhanh chóng bị dư luận tại Quảng Ngãi nhìn ra.

Thời điểm đó, tập thể cán bộ hưu trí tại Quảng Ngãi đã có đơn gửi ra Trung ương “tố” Nguyễn Hoàng Group muốn thâu tóm 30 ha đất vàng của trường Đại học Phạm Văn Đồng, dưới cái mác là đầu tư dự án giáo dục. Và cho đến bây giờ, tham vọng của Nguyễn Hoàng Group vẫn chưa thể thực hiện.

Còn tại Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Group đã đề xuất xây dựng trường chất lượng cao ngay tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi được chấp thuận và được giao đất (không thông qua đấu giá), Nguyễn Hoàng Group đã lập tức xin chuyển đổi mục đích, xẻ khu “đất vàng” 5.000m2 thành 50 lô, với diện tích mỗi lô là 90m2.

Dự án này đã được UBND TP. Đà Nẵng liệt kê là 1 trong 30 dự án vi phạm pháp luật về sử dụng đất. Người ký giao 5.000 m2 đất cho Nguyễn Hoàng Group không thông qua đấu giá là ông Trần Văn Minh. Thời điểm này, ông Minh đang giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Tháng 5/2020, ông Trần Văn Minh bị tuyên y án 12 năm tù giam về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

