Phê ma túy gây ảo giác, sát hại cha ruột vì tưởng... trộm gà

Khu vực xảy ra vụ án mạng.



Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ xã Trường Tây) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là ông P.V.L. (57 tuổi, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành), cha ruột của Phạm Thanh Sang.

Theo điều tra ban đầu, Sang và cha ruột ở nhà tại ấp Long Hải. Vào một ngày đầu tháng 4-2021, Sang thấy cha ruột đi nhậu về ngồi nói chuyện một mình.

Do sử dụng ma túy gây áo giác nên Sang nghĩ ông L lấy trộm gà của mình nên nảy sinh ý định giết cha ruột.

...

Ông L. đang đứng phơi đồ ở phía sau nhà thì Sang bất ngờ dùng dao chém vào đầu nạn nhân khiến ông L. tử vong.

Sau đó, Sang lấy cuốc, xẻng đào một cái hố chôn thi thể ông L. trong khuôn viên nhà và lấy đất lấp lại để phi tang. Sang đem dao, rựa, cuốc, xẻng đi rửa sạch vết máu và mang cất giấu để che giấu hành vi phạm tội.

Đến ngày 12-5, Công an xã Trường Tây mời Sang đến làm việc vì nghi liên quan đến các vụ trộm cắp trên địa bàn. Làm việc với công an, Sang khai nhận đã sát hại cha ruột.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông L. và phát hiện thi thể nạn nhân.

Tác giả: Đăng Khôi

Nguồn tin: congan.com.vn