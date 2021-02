Phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con”

Những vết bầm tím của cháu B. do bị bạo hành.

Hai bị can trong vụ án này gồm Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 142, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hoàng Thị Thu Huyền (sinh năm 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Hành hạ con” theo quy định tại Điều 185, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông còn phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt (20/2/2021).

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy.”

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân quận Hà Đông và đang chờ đưa ra xét xử.

Trước đó, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, bé gái N.H.B. (SN 26/6/2006), trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông có dấu hiệu bị bạo hành đã được Công an phường phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông và gia đình đưa đi giám định sức khỏe tại Viện Khoa học hình sự (Bộ công an).

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc. Qua xác minh, bố mẹ cháu N.H.B đã ly hôn từ năm 2009. Được biết, theo quyết định của tòa án, cháu B. được ở với mẹ là chị H.T.T.H. từ khi đó.

Bản thân mẹ cháu không có việc làm ổn định và là đối tượng nghiện ma túy. Cuối năm 2020, chị H. bị Công an phường Hà Cầu bắt, khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng vụ án chưa được đưa ra xét xử do chị này đang mang thai. Hiện chị H. có 4 con (cháu B là con lớn) và đang nuôi con một mình.

Theo lời khai ban đầu của cháu B., từ tháng 7/2020, cháu cùng mẹ chuyển về sinh sống tại ngõ 2, tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu. Trong thời gian này, chị H. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông sinh năm 1990, thường trú tại phường Vạn Phúc và người này thường xuyên ăn ở tại căn hộ cùng mẹ con chị H.

Quá trình sinh sống, cháu B. bị bạn trai của mẹ đánh và ép quan hệ tình dục. Chị H. cũng nhiều lần đánh đập cháu B. Khoảng cuối tháng 1/2021, bác ruột cháu B. biết chuyện nên đã đón B. và em trai về nhà ở nhờ và đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu.

Hiện, Công an quận Hà Đông và Công an phường Hà Cầu tiếp tục điều tra để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Lao động, thương binh và xã hội quận Hà Đông đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể thăm hỏi, giám sát, theo dõi tình hình và diễn biến sức khỏe, tâm lý của cháu B. để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 23/2/2021.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội khẩn trương phối hợp với UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật./.

