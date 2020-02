Phát hoảng cảnh mẹ đánh rơi con giữa đường, suýt vào tay "thần chết"

Your browser does not support the video tag.

Được biết sự việc xảy ra vào 16h ngày 14/2, tại tỉnh lộ 422, đoạn qua địa phận xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, người phụ nữ dang chở con trên xe máy bất ngờ va chạm với xe cùng chiều khiến cháu nhỏ ngồi trên xe rơi con xuống đường. Đúng lúc này xe tải hướng ngược chiều vừa đi đến suýt chút nữa đã cán qua người cháu bé.

Vụ tai nạn khiến nhiều người hoảng hốt khi xem clip, chỉ 1 chút nữa là cháu bé đã có thể mất mạng vì sự chủ quan của người mẹ.



Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao Thông