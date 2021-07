Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ, tài xế xe ôm công nghệ tát vợ 'cháy má'

Khi phát hiện mình bị “cắm sừng”, khó có ai có thể chịu đựng được mà sẽ nhào tới hỏi cho ra nhẽ hoặc đánh ghen. Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video ghi lại màn xô xát của đôi vợ chồng trước cửa nhà nghỉ trên đường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) vào tối 10/7.

Theo người đăng tải clip, nam tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách thì bất ngờ nhìn thấy vợ theo trai lạ vào nhà nghỉ. Quá bức xúc, anh liền lao tới chất vấn vợ ngay giữa đường rồi cho vợ một cái tát “cháy má”.

Qua đoạn nói chuyện của anh chồng có thể biết được, anh đã nghi ngờ vợ ngoại tình từ năm ngoái, nhưng mãi không có chứng cứ rõ ràng. Mãi tới ngày hôm nay anh mới bắt được tận nơi, vạch trần bộ mặt của vợ.

“Tao canh mày từ năm ngoái đến giờ. Nó là thằng nào? Nó ở đâu? Tao đã bắt được mày nhắn tin với nó 1 lần rồi, mày đừng có điêu. Mày thề non hẹn biển: ‘Em không có gì’. Thằng đấy là thằng nào? Nó ở đâu?”, người chồng tức tối.

Anh chồng chất vấn vợ khi thấy vợ cùng trai lạ vào nhà nghỉ.

Trước cơn thịnh nộ của chồng, người vợ hoàn toàn im lặng như ngầm thừa nhận sự phản bội. Trong khi đó, nhân tình của người vợ cũng đã rời đi sớm để tránh xung đột xảy ra.

Sự việc nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều chỉ trích người vợ và cảm thương thay cho anh chồng. Một số người bình luận:

“Còng lưng ra chạy xe ngày đêm để kiếm cơm gánh vác gia đình vậy mà vợ ở nhà lại đú đởn với trai. Ai mà chịu đựng được cảnh này cơ chứ”,

“Chị vợ kia bị đánh là đáng lắm. Đúng người đúng tội rồi. Anh tài xế xe ôm kia còn tử tế chán, phải người khác chắc không bình tĩnh nổi như vậy đâu”.

