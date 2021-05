Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy dưới nền nhà

Ngày 18/5, Công an TP. Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ trên đường An Phú 09, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vũ Quang Thành (SN 1970, quê tỉnh Bắc Ninh, HKTT: quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.



Theo tin tức ban đầu, vào sáng sớm ngày 18/5, người hàng xóm của ông Thành không thấy ông ra ngoài uống trà như mọi hôm nên tới gõ cửa. Lúc này, thấy cửa phòng nhà ông Thành khép hờ, người này đẩy cửa vào thì bàng hoàng phát hiện ông Thành nằm chết dưới nền nhà. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi.

...

Nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, ông Thành chết được khoảng 2 ngày.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể ông Thành được chuyển về nhà xác để phục vụ khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, trước đây ông Thành làm bảo vệ cho một số công ty nhưng đã xin nghỉ việc. Chiều ngày 16/5, ông Thành còn ra ngoài ngồi nói chuyện với với mọi người.

Tác giả: Bích Liên (T/h)

Nguồn tin: phapluatnet.nguoiduatin.vn