Phát hiện thi thể nghi là đối tượng nổ súng khiến 4 người thương vong

Ngày 6/12, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một thi thể của người đàn ông ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Công an đang đặt nghi vấn là đối tượng bắn 4 người thương vong trước đó.

Hiện pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm thi thể rồi sẽ có kết luận chính xác, khẳng định đây có phải thi thể của đối tượng Đỗ Thanh Hải hay không.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, tối ngày 26/11, Hải mang theo súng tự chế đi xe máy đến nhà ông N.T.T (cùng trú thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Nam Trà My). Lúc này ông T. đang nằm xem tivi tại phòng khách thì bị H. bắn, nạn nhân chạy được ra đến sân kêu cứu rồi gục chết. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi hiện trường.

...

Cũng trong tối 26/11, một đối tượng đã dùng súng kíp bắn vào ngực chị T.T.L.N (SN 1982). Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà T.T.L (SN 1967, mẹ chị N.) và con trai chị N. là T.Q.H (SN 2008).

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My đã gắp được viên đạn găm vào ngực chị N. ra khỏi ngực.

Cũng theo công an, đối tượng Hải là hàng xóm của nạn nhân N.T.T. Cả hai có mâu thuẫn từ trước, dẫn đến vụ án kinh hoàng trên, theo Tiền Phong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Đăng Khoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn