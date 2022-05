Phát hiện thi thể đang phân hủy trong khu vực trường đại học

Ngày 19/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể nam giới trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, đêm 18/5, người dân đi vào khu rừng ven đường Lê Quý Đôn trong Đại học Quốc gia TPHCM thuộc địa bàn phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện thi thể nam giới trong thời gian phân hủy nên trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an phường Đông Hoà và công an TP Dĩ An đã đến bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

...

Người thân nạn nhân sau đó cũng có mặt cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là anh B.D.L (39 tuổi, quê Lâm Đồng). Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tử vong do tự sát.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất khám nghiệm.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong