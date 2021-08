Phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà hàng Vua Chả Cá

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông.



Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới tại một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt, thuộc phường Phan Chu Trinh. Ngay sau đó, người dân đã báo tin đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng phòng chức năng Công an TP đến hiện trường để thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định. Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là P.B.S (SN 1974, quê quán Thái Bình), làm bảo vệ nhà hàng. Trước và trong thời điểm phát hiện sự việc, nhà hàng tạm dừng hoạt động theo yêu cầu giãn cách xã hội, chỉ bố trí nhân viên bảo vệ.

... Công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc

Về vụ việc trên, theo lãnh đạo Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác định và làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Các lực lượng đã tiến hành phun khử khuẩn nhà hàng Vua Chả Cá.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Đạt Lê

Nguồn tin: kinhtedothi.vn