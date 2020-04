Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang 'chui' tại Đà Nẵng

Ngày 17-4, công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) kiểm tra căn nhà nằm trong kiệt 454 Nguyễn Tri Phương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất khẩu trang trái phép, có 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên khẩu trang.

Công an niêm phong khẩu trang thành phẩm. Ảnh: H.H

Qua làm việc, chủ cơ sở là ông Đ.B.T (34 tuổi, quê Quảng Nam) thừa nhận mua vải thô về sau đó cắt xén, gia công, sản xuất khẩu trang rồi rao bán trên mạng xã hội.

Ông T. nói tổ chức sản xuất khẩu trang vì khẩu trang đang bán chạy do dịch COVID-19.

Cơ sở này không có đầy đủ giấy phép hoạt động. Công an tạm giữ khoảng 3.000 khẩu trang vải thành phẩm và niên phong một số máy móc, nguyên liệu liên quan để tiếp tục xử lý.

Tác giả: HẢI HIẾU

Nguồn tin: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh