Phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà trọ

Theo Tri thức trực tuyến, tối 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc 2 mẹ con tử vong tại nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Cụ thể, vào lúc 18h cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện thi thể chị C. tử vong trên nền nhà trọ. Sau khi tìm kiếm, người dân tiếp tục phát hiện thi thể bé gái 7 tháng tuổi - con chị C. - bên trong máy giặt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo một số người dân, chị C. có chồng và 2 con. Trưa 5/2, người chồng chở theo đứa con lớn đi chơi đến khi về thì phát hiện vụ việc.

Thông tin thêm về vụ việc, Pháp luật và Bạn đọc cho biết sau khi tới hiện trường, vì quá đau đớn, chồng chị C. gục khóc tức thì, 2 tay giang ra ôm chặt vợ con. Hình ảnh khiến những người có mặt tại vô cùng xót xa.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, vợ chồng chị C. cùng 2 con nhỏ sinh sống tại đây đã lâu. Ngay sau khi vụ việc được họ báo cho công an, hiện trường được phong tỏa và khám nghiệm. Chồng chị C. và một số nhân chứng được công an lấy lời khai.

