Phát hiện 17 con hổ lớn nuôi nhốt trái phép trong khu dân cư ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét một số cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Những con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân vừa bị công an Nghệ An phát hiện.

Công an đã thu giữ 17 con hổ còn sống. Được biết, tổng trọng lượng của 17 con hổ này lên tới gần 2 tấn. Lực lượng công an phải sử dụng xe cẩu đến nhà dân để cẩu các con hổ lên xe đưa về nơi an toàn, phục vụ công tác điều tra.

3 ngày trước, Công an Nghệ An cũng bắt quả tang hai người trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vận chuyển 7 con hổ con.



