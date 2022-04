Phản cảm cảnh cô gái ngồi ngược ôm chặt bạn trai rồi lạng lách, đánh võng trên xe máy

Mới đây, mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Không chỉ lạng lách, đánh võng, cô gái trong đoạn clip còn không đội mũ bảo hiểm, ngồi ngược ở phía trước để ôm bạn trai. Chứng kiến những hình ảnh phản cảm này, nhiều người không khỏi bức xúc.

Hình ảnh trên được ghi lại trên tuyến đường Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an TP Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự tiến hành xử lý nghiêm cặp đôi này.

Cô gái ngồi phía trước ôm bạn trai dù xe máy đang lạng lách, đánh võng trên đường

Thông tin trên báo Dân Trí, Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành lập biên bản đối với người điều khiển xe máy là Hoàng A.T. (SN 2004) về hành vi "Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 cm3, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phương tiện không có gương chiếu hậu".

Công an cũng xử phạt cô gái về hành vi người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm; phạt chủ phương tiện là anh Hoàng Hữu V. (SN 1980) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Do T. chưa đủ 18 tuổi nên tổng mức phạt là hơn 6 triệu đồng.

