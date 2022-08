Phá sòng bạc 'khủng', lắp nhiều camera giám sát ở Hà Tĩnh

Ngày 16/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 1h, ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián đã đột kích, bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc ăn tiền, bằng hình thức đánh liêng tại nhà Nguyễn Tiến Thành (SN 1981), ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián (Nghi Xuân), thu giữ gần 161 triệu đồng, 14 điện thoại, 1 thanh kiếm và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang trên chiếu bạc

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Hoàng Xuân Hiền (SN 1974), trú tại thôn Cầu Đá; Hoàng Văn Luận (SN 1987), trú tại thôn Ngọc Huệ; Dương Văn Khanh (SN 1979), trú tại thôn Nam Sơn; Nguyễn Thị Thu (SN 1980), trú tại thôn Đông Tây, cùng ở xã Cương Gián; Đậu Minh Linh (SN 1991), trú tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành (Nghi Xuân); Lê Thị Oanh (SN 1971), Lê Quốc Kỷ (SN 1971) cùng trú tại thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ; Trần Thị Hạnh (SN 1968), trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà, Đậu Văn Khánh (SN 1987), trú tại thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ (Lộc Hà).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Xuân có một tụ điểm thường xuyên tụ tập đánh bạc với quy mô sát phạt rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Tiến hành trinh sát, xác định đây là một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, có sự tham gia của rất nhiều đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên các đối tượng tổ chức sòng bạc luôn tìm mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng.

Địa điểm các đối tượng lựa chọn để đánh bạc thường rất ngẫu hứng, không cố định và không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi địa điểm thường sẽ được lựa chọn đánh từ 1-2 lần, chứ không lựa chọn đánh lâu dài, khi có dấu hiệu lạ sẽ lập tức nghỉ hoặc thay đổi địa điểm đánh bạc.

Bên cạnh đó, các đối tượng chủ mưu thường lắp đặt camera xung quanh địa điểm đánh bạc, chỉ cần có người lạ sẽ lập tức báo động để các đối tượng tham gia đánh bạc nghỉ đánh. Khi con bạc vào sới đều được các đối tượng hỏi lai lịch, ai giới thiệu, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ bị đuổi ra.

Quá trình điều tra đã đủ tài liệu chứng minh: Nguyễn Tiến Thành (chủ nhà) là người tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Thanh Văn, xã Cương Gián) làm nhiệm vụ cảnh giới và phục vụ các con bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng nói trên về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn