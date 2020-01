Phá sới bạc lớn trong quán karaoke ở Nghệ An, điều 5 xe khách mới chở hết 'con bạc'

Sáng 15/1, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ vụ đánh bạc tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Theo đó, khoảng 14h ngày 13/1, hàng trăm chiến sỹ công an bao vây, đột kích quán karaoke tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để vây bắt ổ nhóm đánh bạc.

Sau gần 6 tiếng khám xét, các con bạc bị bắt đưa lên xe về trụ sở công an để điều tra, phân loại.

Quán karaoke 4 tầng - nơi công an đột kích vây bắt sới bạc.

"Sau khi theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng phát hiện nhóm đối tượng chuyên đánh bạc lưu động. Tháng 4/2019, Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án. Do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp để phá án.

Tổng số tiền thu tại chiếu bạc hơn 500 triệu đồng. Hiện tất cả các con bạc đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ", Đại tá Hùng cho biết thêm.

Hàng trăm người dân đứng xem lực lượng công an đánh án. (Ảnh: LKT)

Một người dân chứng kiến cho biết, lực lượng công an đột kích quán karaoke, cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để xông vào bên trong. Phía sau sông Lam, cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô để vây bắt.

Khoảng 21h cùng ngày, công an điều 5 xe ô tô khách đến để chở các con bạc về trụ sở.

Ông Phan Công Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, đây là lần đầu tiên quán karaoke này tổ chức đánh bạc và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News