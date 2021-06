Phá ổ cờ bạc, ma túy lớn do Phương 'cối' và Nghĩa 'cọp' cầm đầu

Phương "cối", người cầm đầu đường dây đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 3-6, Công an TP Cần Thơ cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây này do Trần Mạnh Phương (tự Phương "cối", 43 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa "cọp", 48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cầm đầu, tổ chức.

Một địa điểm tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ - Ảnh: Công an Cần Thơ



Trước đó vào ngày 2-6, qua công tác nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phát hiện một số đối tượng tụ tập đông người vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Công an TP Cần Thơ đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cảnh sát cơ động và Công an quận Ninh Kiều phối hợp đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá thành công.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án - Ảnh: Công an Cần Thơ



Cụ thể, cơ quan công an bắt quả tang tại 3 địa điểm gồm nhà số 9/6 đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều; số 19D dãy B, đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và tại cơ sở karaoke GOLD, số 107 đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có tổng cộng 51 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền. Qua test nhanh, có 18 đối tượng dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ trên 500 triệu đồng tiền mặt, 2 gói ma túy tổng hợp, 91 bộ bài 52 lá, 23 bộ xí ngầu và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ