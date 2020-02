Phá đường dây đánh bạc 'khủng' ở Nam Định giao dịch hơn 7 tỉ đồng

Ngày 9/2, tin từ Công an tỉnh Nam định cho báo NLĐ biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phá thành công Chuyên án 120G, bắt giữ 16 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức game bài đổi thưởng với tổng số tiền giao dịch nhiều tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Nam Định, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại số nhà 445 đường Trần Hưng Đạo (phường Bà Triệu, TP Nam Định) xuất hiện một đại lý kinh doanh dịch vụ chuyển, nhận tiền liên ngân hàng và giao dịch mua, bán tiền ảo cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên các game bài đổi thưởng.

Xác định đây là đường dây cờ bạc qua mạng, các trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ để phá án. Công an xác định Trần Trọng Hiếu (SN 1993, ngụ số 23 Bà Triệu, phường Bà Triệu) là đối tượng cầm đầu.

Chân dung các đối tượng bị bắt. Ảnh: NLĐ

Sau khi bắt quả tang Đồng Ngọc Hảo, SN 1995, ngụ xã Nam Phong, TP.Nam Định sử dụng máy tính tham gia đánh bạc trên game bài đổi thưởng có tên "Nổ hũ", "Gam", "B24"... công an lần lượt bắt giữ Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh và Vũ Đình Duy (cùng ngụ TP. Nam Định) - nhân viên giao dịch, bán tiền ảo trực tiếp cho Đồng Ngọc Hảo tham gia đánh bạc; Phan Minh Đức, SN 1989, ngụ phường Vị Xuyên, TP Nam Định - đối tượng tham gia đường dây; Trần Trọng Hiếu - đối tượng cầm đầu.

Tiến hành mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ thêm 10 bị can khác. Công an tỉnh Nam Định xác định từ tháng 11/2019 đến thời điểm bị bắt, đã có16 đối tượng "Tổ chức đánh" và "Đánh bạc" với số tiền giao dịch hơn 7 tỉ đồng, báo BVPL cho hay.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 16 đối tượng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn