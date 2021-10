Phá chuyên án “Tín dụng đen”, tín chấp bằng hình ảnh nhạy cảm

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ có liên quan phá thành công chuyên án “tín dụng đen” với lãi suất lên tới 365%/năm, bắt giữ 02 đối tượng gồm Lương Minh Ngọc (SN 1996, HKTT tại Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Quý (SN 1993, HKTT tại Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai đối tượng Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý.



Lợi dụng việc đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook, đăng bài với nội dung cho vay online, thủ tục nhanh, gọn để mời gọi người vay. Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì Ngọc chụp ảnh người vay, yêu cầu người vay để lại các loại giấy tờ tùy thân, viết giấy mượn tiền và viết giấy biên nhận tiền hàng để hợp thức hóa tiền vay với các gói vay từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 365%/năm. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, với người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân để vay tiền, các đối tượng này sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền “thế chấp” bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay. Nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin để đe dọa, đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 247 Online và chỗ ở của Lương Minh Ngọc, Nguyễn Thái Quý tại thành phố Đồng Hới, cơ quan Công an đã thu giữ 01 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 02 sổ ghi chép, 03 xe máy, 08 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, hàng chục giấy vay mượn tiện, giấy biên nhận tiền hàng; các loại giấy tờ tùy thân như CCCD, CMND, Giấy phép lái xe cùng nhiều tài liệu, giấy tờ sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng. Ngoài ra, trong quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ một số viên ma túy tổng hợp và công cụ sử dụng ma túy và các đối tượng khai nhận là mua về để sử dụng.

Nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng đã bị lực lượng Công an thu giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo, những ai là người vay tiền của nhóm đối tượng trên đến Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ số 01, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc liên hệ theo số điện thoại: 02323822790 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn