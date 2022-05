Phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo

Ngày 18/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án “Đánh bạc”, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví momo, thu giữ nhiều máy tính và tang vật có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thành Quang tại cơ quan chức năng. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Danh tính các đối tượng được xác định là: Nguyễn Thành Quang (SN 2000), trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh; Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Tuấn Hưng cùng SN 2004, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Tân (SN 1995), trú tại tổ 9, ấp Vĩnh Hoà A, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang; Tống Hoàng Phương Dương (SN 2004), trú tại xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Vũ Hoài Nam (SN 2002), trú tại TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Võ Đức Nam (SN 2004), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Nguyễn Đức Thịnh (SN 2004), trú tại ấp 6B, Tháp Mười, Đồng Tháp; Nguyễn Thành Công (SN 2002), trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Võ Tá Bộ (SN 2003), trú tại xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Chương (SN 2006), trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình điều tra được biết, vào khoảng 9/2021, Nguyễn Thành Quang đã sử dụng mạng máy tính tạo lập ra các trang website đánh bạc để cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc thông qua các giao dịch của các ví điện tử momo.

Cụ thể bước đầu cơ quan điều tra xác định, Quang đã tạo ra các trang website đánh bạc “Chanle88.me”, “clxt.me”, “cltxmomo66.club”, “taixiu21.club”, “chanlemomo.io”, “tx66.me”; rồi cho Nguyễn Trọng Linh thuê trang website “Chanle88.me” với giá 3 triệu đồng/tháng; cho Nguyễn Duy Thái thuê trang “clxt.me” và trang cltxmomo66.club” với giá 2 triệu đồng/tháng; cho Nguyễn Tuấn Hưng thuê trang website taixiu21.club” với giá 3 triệu đồng/tháng; cho Tống Hoàng Phương Dương (Dương thuê Vũ Hoài Nam vận hành) trang website “chanlemomo.io” với giá 3 triệu đồng/tháng và cho Nguyễn Văn Tân thuê trang website “tx66.me” với giá 3 triệu đồng/tháng.

Để vận hành các website này, các đối tượng đều lắp đặt máy tính có kết nối internet, sử dụng điện thoại di động để hỗ trợ việc đánh bạc, đặt mua các sim rác trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội từ đó tạo các ví momo ảo phục vụ việc đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội Facebook để quảng cáo về hình thức đánh bạc qua ví điện tử momo nhằm thu hút sự tham gia của nhiều con bạc.

...

Việc đánh bạc thông qua ví điện tử momo, con bạc sẽ chuyển tiền kèm nội dung giao dịch và tỷ lệ thắng tuỳ theo các loại game, bao gồm: chẵn lẻ nội dung C, L tỷ lệ thắng 2.6; chẵn lẻ 2 nội dung C2, L2 tỷ lệ thắng 1.92; Tài xỉu nội dung T, X tỷ lệ thắng 2.6; Tài xỉu 2 nội dung 2T, 2X tỷ lệ thắng 1.92; H3 nội dung nhắn H3 tỷ lệ thắng 3,5,7,10; 1 phần 3 nội dung nhắn N0, N1, N2, N3; Gấp 3 nội dung chuyển G3 tỷ lệ thắng 3.0, 4.0, 5.0; Tổng 3 số nội dung S tỷ lệ thắng 2.0; 3.0; 4.0; Lô nội dung Lô tỷ lệ thắng 3.5

Cơ quan điều tra lập biên bản tạm giữ tang vật. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Việc thắng thua được quyết định dựa trên mã giao dịch giữa các ví momo, nếu mã giao dịch có các số trùng với luật đã đề ra theo từng mini game thì sẽ thắng số tiền bằng số tiền cược nhân tỷ lệ thắng, nếu thua sẽ mất hết số tiền cược, số tiền thắng sẽ được chuyển tự động về ví momo của con bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Tang vật thu giữ gồm: 10 bộ máy tính cây, 11 điện thoai di đông; 12 thẻ ATM, 179 sim số điện thoại không chính chủ và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Số tiền cơ quan tiến hành phong toả trong các tài khoản ngân hàng là 1,4 tỷ đồng.

Được biết, từ khi vận hành các trang wibsite đánh bạc trên, hàng ngày có rất lượng người tham gia đánh bạc rất lớn, hầu hết những người tham gia đánh bạc trên các trang wibsite này chủ yếu đều thông qua không gian mạng và không có mối quan hệ quen biết nhau từ trước.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn