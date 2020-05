Phá chuyên án 420B, bắt giữ Đạt "Bom" cùng hơn 1kg ma túy

Ngày 25/5, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B, tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Huế và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phá thành công chuyên án ma túy.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thưởng nóng cho tập thể và các cá nhân của Công an thành phố Huế có thành tích phá thành công chuyên án 420B.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình các loại tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế xác định đối tượng Ngô Xuân Đạt (tên thường gọi: Bom, SN 1989, trú tại: 8/24 Lê Huân, thành phố Huế) nổi lên với nhiều biểu hiện về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đội đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an thành phố Huế báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đề nghị lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào khoảng 14h40 ngày 22/5, tại 112B đường Thạch Hãn, thành phố Huế, Ban chuyên án đã bất ngờ bắt quả tang Ngô Xuân Đạt, thu giữ trên người đối tượng có 3 viên nén nghi là chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Đạt, lực lượng Công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481gam, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851gam, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy mới, loại này các đối tượng nghiện ma túy thường gọi lóng là nước biển, khi sử dụng có độ phê nhanh, mạnh hơn, đây là lần đầu tiên xuất hiện tại địa bàn thành phố Huế. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm 250 cây thuốc 555 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy.

Hiện Công an thành phố Huế đang tiến hành giám định số tang vật thư giữ được, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Lê Chung

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn