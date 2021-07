PGĐ Công an Quảng Bình được điều động làm Giám đốc Công an Đắk Nông

Chiều 14/7, Công an tỉnh Đắk Nông công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại cơ quan công an tỉnh này.

Theo quyết định, Đại tá Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Ông Bùi Quang Thanh sinh năm 1977, tại tỉnh Quảng Bình. Ông Thanh có trình độ Tiến sĩ Luật học; từng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Bùi Quang Thanh - tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Năm 2017, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Từ 2017 đến nay, ông Thanh là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh hứa nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; phát huy cao độ trách nhiệm, khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh - làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV.

